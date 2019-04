Fecha 14 de la Liga, con pocos partidos atractivos, pero con mucho en juego

Este fin de semana se cumplirá la fecha 14 de la Liga Águila I-2019, que se abrió con el partido que adelantaron Deportivo Cali y Deportes Tolima, que se enfrentaron el 14 de febrero, con triunfo 2-1 para el azucarero.

La jornada no tendrá partidos con ribetes de clásico. El juego que en el papel se torna más atractivo se cumplirá en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, donde el domingo (8:00 p.m.) Millonarios defenderá el liderato frente a Cúcuta Deportivo, que está obligado a reaccionar si no quiere perder su puesto entre los parcialmente clasificados a la siguiente fase.

Pero independiente de que los encuentros de esta fecha no despierten mucho interés, el sabor de la jornada está en la importancia de los resultados que obtengan los equipos que están en la puja por mantenerse e ingresar al grupo de los ocho.

Millonarios, Atlético Junior, y América de Cali, que ´se ubican entre los primeros lugares del escalafón, buscarán un triunfo que los dejaría con un pie en la siguiente fase del campeonato.

Por su parte, Deportivo Pasto, Cúcuta Deportivo y Patriotas, necesitan ganar para no poner en riesgo su presencia en el grupo de los ocho; mientras que Once Caldas y Alianza Petrolera anhelan un triunfo para desplazar a algunos de los anteriormente mencionados, ante una posible caída de ellos.

Entre tanto, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Envigado Fútbol Club, La Equidad y Unión Magdalena están obligados a ganar para recortar distancia del octavo puesto y mantenerse con ilusiones de avanzar a la siguiente fase.

Al resto no les queda más que pensar en sumar para terminar de manera digna el campeonato y por supuesto para mejorar la ubicación en la tabla del descenso, en la que mayoría de ellos están comprometidos este año y los que no, lo estarán en 2020, de no enderezar el camino.