FE DE ERRATA Y RECTIFICACIÓN

Minuto30.com .- En relación con la noticia publicada el pasado 29 de enero sobre el fallecimiento de la señora Alba Luz Torres, Minuto30 se permite precisar y corregir la siguiente información:

Por un error involuntario en la recolección de los datos biográficos, se mencionó de manera incorrecta que la señora Torres era la actual esposa del reconocido narrador deportivo Paché Andrade. Tras la solicitud de rectificación recibida y la verificación de los hechos, aclaramos que la esposa legal del señor Andrade, con quien mantiene un vínculo matrimonial y una sociedad conyugal vigente desde hace 47 años, es la señora Ligia Lozano.

La señora Alba Luz Torres (Q.E.P.D.) fue la madre de los hijos mayores del señor Andrade, con quien se mantenía una relación de cordialidad y respeto mutuo por el bienestar de sus hijos.

Extendemos nuestras más sinceras disculpas a la señora Ligia Lozano, al señor Paché Andrade y a sus familias por los inconvenientes o confusiones que esta imprecisión pudo haber causado. En Minuto30 reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la verificación rigurosa de la información.

Petición de rectificación

Por medio del presente, solicito respetuosamente la rectificación de la información publicada en el artículo difundido en sus redes sociales, donde se menciona de manera incorrecta que la señora fallecida era la esposa de mi esposo Pache Andrade.

Es importante aclarar que yo soy la esposa legal del señor Pache Andrade, con quien estoy casada durante 47 años, condición que puede ser debidamente acreditada. La señora mencionada en la publicación fue la madre de los hijos mayores con la que mi esposo mantuvo una relación cordial por sus hijos.

Agradezco de antemano que esta información sea corregida a la mayor brevedad posible, por respeto a la verdad, a la familia y a la responsabilidad social que ustedes como medio de comunicación deben apostar por la verdad verificando los datos antes de publicar información falsa.

Quedo atenta a su confirmación.

Atentamente,Ligia Lozano esposa legal y con sociedad conyugal vigente actual de Pache Andrade.