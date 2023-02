FBI dice que la covid «muy probablemente» se originó en un laboratorio chino

En las últimas horas el Departamento de Energía, una de las agencias oficiales de Estados Unidos, ha calificado como «muy probable» la teoría de la fuga de la covid de un laboratorio chino.

Organismos federales como el FBI confirmaron que la covid «muy probablemente» se originó por una fuga en un laboratorio chino, informó este domingo el diario The Wall Street Journal.

El periódico, que cita «un informe de inteligencia clasificado proporcionado recientemente a la Casa Blanca y a miembros clave del Congreso (de EEUU)», apunta que otros cuatro departamentos estadounidenses siguen considerando que el brote de coronavirus fue resultado de una transmisión natural mientras que otros se muestran indecisos.

Algunos funcionarios señalan que la información de inteligencia proporcionada en la reciente investigación es “relativamente débil”, por lo que la conclusión es de “baja confianza”.

Por su lado, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, ha señalado que no puede “confirmar ni negar” la existencia del informe de inteligencia obtenido por el Wall Street Journal.

“Hay una variedad de puntos de vista en la comunidad de inteligencia. Algunos elementos han llegado a conclusiones por un lado, otros por el otro. Varios de ellos han dicho que simplemente no tienen suficiente información para estar seguros. Pero en este momento, no ha surgido una respuesta definitiva de la comunidad de inteligencia sobre esta pregunta”, señaló Sullivan para State of the Union de CNN.

