VIDEO. «Esto no me lo prohíbe nadie»: Faustino ‘El Tino’ Asprilla sobre impuestos a la comida

El exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla publicó un video en sus redes sociales para hablar sobre la reforma tributaria que propuso el gobierno de Gustavo Petro, la propuesta ha generado polemica en redes sociales ya que algunos productos ultraprocesados podrían tener impuestos.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exfutbolista criticó el impuesto que gravará alimentos como la salchicha.

«Aquí comiéndome estas salchichas. Como es de rico, esto no me lo prohíbe nadie. Yo veré que como, es mi problema, yo me como lo que yo quiera. Disque no se pueden comer salchichas, disque engordan», se le escucha decir a Faustino ‘Tino’ Asprilla en el video que ya circula en redes sociales.

El mensaje de Faustino ‘El Tino’ Asprilla sobre la reforma tributaria

«Impuesto pa’ la comida, que pa’ que comamos sano, no yo veré que cómo. A mi me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo. O que dicen ustedes panitas? Los leo», escribió el exfutbolista para acompañar el video.