Fatal accidente laboral: Santiago murió en una empresa avícola

Resumen: Joven de 25 años muere de manera accidental en una empresa avícola de Caldas. Santiago Hernández Quiceno quedó atrapado en un chiller de cabezas. Las autoridades investigan el caso.

Minuto30.com .- En horas de la mañana de este martes 2 de septiembre, un trágico accidente laboral en una empresa avícola del municipio de Caldas cobró la vida de Santiago Hernández Quiceno, un joven de 25 años.

El suceso ocurrió en el kilómetro 2 de la vía La Miel, donde el joven, que se desempeñaba como operario, murió de manera accidental al quedar atrapado en una máquina.

Santiago llevaba dos días operando la máquina

Según versiones extraoficiales, Santiago había iniciado su turno a las 4:00 a.m. y se encontraba trabajando solo en el chiller de cabezas en el segundo nivel de la planta.

Aproximadamente a las 5:40 a.m., un compañero de trabajo lo encontró con su mano izquierda atrapada en las aspas de la máquina y su cuerpo sumergido en el agua. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, ya no presentaba signos vitales.

Cuentan sus compañerps que el joven, que llevaba un año trabajando en la empresa, había sido llamado para una capacitación y llevaba solo dos días operando la máquina en la que encontró la muerte.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si se cumplieron todas las normas de seguridad industrial.

