Resumen: Fastmoda reconoció abiertamente que se encuentra inmersa en un proceso administrativo y legal. Aunque no se detallaron los motivos exactos de la investigación

Fastmoda hace un llamado a la Fiscalía y a la SAE para proteger la marca y miles de empleos

Minuto30.com .- En medio de la incertidumbre generada por recientes actuaciones judiciales, la reconocida marca colombiana Fastmoda se pronunció oficialmente este martes. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la dirección ejecutiva de la compañía abordó la compleja situación legal que atraviesa, confirmando la intervención de las autoridades en sus operaciones.

La empresa lanza un S.O.S. para salvaguardar su legado de más de dos décadas en la industria textil nacional.

El proceso en manos de la Fiscalía y la SAE

En el documento, Fastmoda reconoció abiertamente que se encuentra inmersa en un proceso administrativo y legal. Aunque no se detallaron los motivos exactos de la investigación, la mención directa de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirma la gravedad de las “actuaciones formales” adelantadas en las últimas horas, las cuales suelen estar ligadas a medidas cautelares o procesos de extinción de dominio.

La compañía aseguró que la situación está siendo “gestionada de manera directa y responsable” por su equipo, trabajando en estricta coordinación con sus asesores legales y las entidades correspondientes para asegurar el adecuado manejo dentro del marco de la ley.

“Un llamado a proteger la marca y la estabilidad laboral”

El punto más álgido del comunicado es una petición directa a las autoridades que hoy tienen injerencia sobre el futuro de la empresa. Fastmoda pide que las acciones legales no terminen por destruir el tejido empresarial y social que han construido:

“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, señala el documento.

La dirección de la empresa hizo énfasis en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores mientras avanzan en las instancias legales necesarias para “recuperar su manejo”, dejando entrever que actualmente la administración o los bienes de la compañía se encuentran bajo el control o la lupa de la SAE.

Mensaje de tranquilidad a clientes y aliados

Finalmente, buscando calmar los ánimos en el sector comercial y al interior de su fuerza de trabajo, la Dirección Ejecutiva de Fastmoda cerró su pronunciamiento reiterando su compromiso intacto con sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos.

“Agradecemos su confianza y acompañamiento. Cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”, concluyó la misiva.

Por ahora, el futuro administrativo de esta gigante de la moda colombiana queda a la espera de los avances judiciales y de las determinaciones que tome la Sociedad de Activos Especiales sobre la operatividad de sus tiendas y bodegas.