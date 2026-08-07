Resumen: Las declaraciones de Rendón se alinean con los anuncios hechos desde Cali por el nuevo gobierno nacional, que ha prometido que la seguridad volverá a ser una política de Estado innegociable

¡«A correr criminales»!: Disidencias de Calarcá atacaron con drones a la Policía en Porce y el gobernador Rendón lanza dura advertencia

Minuto30.com .- En medio de la jornada de posesión presidencial y de los anuncios de cambios en la política de seguridad nacional, el departamento de Antioquia vivió momentos de tensión tras un ataque perpetrado por grupos armados ilegales. Integrantes del Frente 36 Calarcá de las disidencias de las FARC atacaron con drones cargados de explosivos a una unidad de la Policía Nacional ubicada en el sector de Porce, jurisdicción del municipio de Santo Domingo.

La incursión terrorista, que utiliza una táctica de guerra asimétrica cada vez más frecuente por parte de estos grupos ilegales, generó una inmediata y contundente reacción desde la Gobernación de Antioquia.

El reporte oficial: Sin pérdidas humanas que lamentar

Ante la zozobra generada en la subregión, el comandante de la Policía de Antioquia entregó un parte de tranquilidad hacia el mediodía de este viernes. El alto oficial confirmó la alteración del orden público en el sector de Porce, pero destacó la rápida capacidad de reacción de los uniformados.

El reporte oficial señala que, afortunadamente, los explosivos lanzados desde los dispositivos aéreos no dejaron víctimas mortales ni personas heridas. Se confirmó que ni los policías adscritos a la unidad atacada, ni los civiles que habitan y transitan por este importante sector comercial y vial, sufrieron lesiones.

«Una provocación al nuevo Gobierno»

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, este ataque el mismo 7 de agosto no es una simple coincidencia, sino un desafío directo de las estructuras criminales frente a la llegada del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental compartió imágenes del hecho y elevó el tono de su discurso, enviando un mensaje directo a los cabecillas de las FARC y marcando una línea clara sobre cómo espera que responda el Estado a partir de hoy.

«Antioqueños, este video es de Farc 36 Calarcá. Corresponden al ataque con drones a una unidad de Policía en Porce, Antioquia. Gracias a Dios, en este atentado terrorista, ningún uniformado salió lesionado. Una provocación al nuevo Gobierno».

— Andrés Julián Rendón (@AndresJRendonC)

El regreso de los SuperTucano y los Arpía: «A correr criminales»

El punto más álgido de la declaración del gobernador Rendón fue su referencia a la capacidad bélica del Estado colombiano, la cual, según él, fue restringida durante la administración saliente. En un fuerte cuestionamiento a las políticas de «Paz Total» del cuatrienio anterior, el mandatario antioqueño aseguró que la era de tratar a los delincuentes como «angelitos» ha llegado a su fin.

Rendón advirtió que la Fuerza Pública cuenta con un arsenal aéreo altamente efectivo, específicamente los aviones de ataque ligero SuperTucano y los temidos helicópteros artillados BlackHawk-Arpía, equipos históricamente utilizados para neutralizar campamentos guerrilleros y objetivos de alto valor.

«Pero el Estado cuenta con aeronaves como las SuperTucano y helicópteros BlackHawk-Arpía. Cuando comiencen a usarse, porque estaban engavetadas con Petro, A CORRER criminales de todo pelambre. Ya se les fue Petro que los trató como angelitos. Habrá que actuar con toda la fuerza de la ley y de la justicia», sentenció el gobernador.

El fin de las concesiones y el inicio de la ofensiva

Las declaraciones de Rendón se alinean con los anuncios hechos desde Cali por el nuevo gobierno nacional, que ha prometido que la seguridad volverá a ser una política de Estado innegociable. El ataque con drones en Porce evidencia el nivel de sofisticación y amenaza que representan estas estructuras en las regiones, pero también sirve como catalizador para justificar una respuesta militar contundente.

Con la orden de reactivar el poderío aéreo de las Fuerzas Militares, sugerida por el gobernador de Antioquia, se anticipa una fuerte ofensiva contra las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN en el departamento.

Tras cuatro años donde las operaciones de bombardeo estuvieron suspendidas para priorizar los diálogos, la advertencia de Rendón deja claro que, en Antioquia, la fuerza de la ley volverá a sentirse desde el aire.