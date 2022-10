Fanny Lu le sacó un ‘temazo’ al vacío que queda en el alma cuando hay traición

Fanny Lu, presentó una nueva canción que se llama: «Lágrimas de amor», un tema que le canta, más que al desamor, a ese vacío que queda en el alma cuando uno de los dos traiciona la confianza del otro.

Después de haberle hecho varios guiños a la música popular con canciones como «Yo quiero un amor» y «Lo que te perdiste», la cantante Fanny Lu, presenta «Lágrimas de Amor», un tema con el que le anuncia a su público que está decidida a convertirse en la nueva exponente de este género.

«Este sueño siempre había estado conmigo. Sin embargo, no me atrevía a asumirlo como se debe. Siempre he sido catalogada como Fanny Lu, la ‘Reina del Tropipop’, pero muy dentro de mí, quería experimentar con la música que me ha acompañado desde chiquita, las rancheras, la música de plancha, esa música para cantar a grito herido. Siento que ahora es el momento de mostrarles otra faceta de Fanny Lu», aseguró la artista.

«Fue por tu amor que yo me perdí, no hay otra razón, fue por tu amor que yo conocí lo que es el dolor», dice la canción «Lágrimas de amor», un tema que Fanny Lu define como «un desahogo a la tristeza que embarga el corazón cuando esa persona con la que compartiste tantos momentos bonitos te traiciona. Ahí no queda nada. Solo un vacío que es muy difícil de llenar», enfatizó.

El video, que contó con la dirección de David Jassir de Párabola Films, fue rodado en el rancho La María, ubicado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. En él se recrea la historia de amor entre un hombre y una mujer, quienes solían ser el uno para el otro. Sin embargo, al descubrir que su pareja la engañaba, la mujer decide no estar más con él y cada momento vivido a su lado desaparece, como si nunca hubiera sucedido. Después de derramar lágrimas por ese amor, ella decide secarlas y seguir adelante con su vida.

«Grabar este video fue toda una experiencia. Llegué a sentir ese dolor en mi corazón y tratamos de reflejarlo lo mejor que pudimos en la pantalla. Contamos con un modelo – no modelo para el video, su nombre es Giacomo, un profesor de filosofía de origen italiano y nos divertimos mucho haciendo las escenas. Espero que les guste el resultado», narró.

