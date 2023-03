[VIDEO] Fanny Lu contó por qué dejará de cantar

La cantante Fanny Lu reveló por medio de sus redes sociales que tiene una lesión en las cuerdas vocales, por lo que ha tenido que estar callada y dejar de cantar por algunas días.

Este mes de la mujer la vida me ha puesto una gran prueba: me ha dejado sin voz. Una lesión en las cuerdas me ha obligado a guardar reposo absoluto por 30 días. La fecha puede ser mera coincidencia o puede no serlo. Llevo años pidiéndole a las mujeres, ser fuertes, expresarse y hablar”, escribió Fanny Lu en una publicación de Instagram.

La artista explicó por medio de publicaciones en Instagram que debe seguir las instrucciones médicas para lograr una pronta recuperación, los especialistas le han recomendado guardar ‘silencio’ por un mes.

Más noticias de Entretenimineto