Estas famosas también se comieron su placenta después de dar a luz, como Evaluna Montaner

Mucho se habla sobre los posibles beneficios de consumir la placenta después de dar a luz y aunque todavía no hay conclusiones científicas que los confirmen, diversas famosas, como Evaluna Montaner, decidieron comerla luego de traer a sus bebés al mundo.

Hace tan solo unos días, el esposo de la cantante, Camilo Echeverry, reveló durante una entrevista que la recién madre decidió ingerir la placenta de su embarazo luego de dar a luz a su hija Índigo.

También le puede interesar…

Desde las 3 de la mañana lo habrían abandonado allí https://t.co/ZDOqcvXEfG — Minuto30.com (@minuto30com) June 18, 2022

El consumo de placenta genera opiniones divididas y es que mientras algunos hablan sobre los poderosos beneficios que trae a la madre, hay quienes señalan que puede traer graves consecuencias de salud.

Estas famosas se comieron su placenta después de dar a luz al igual que Evaluna Montaner

Jennifer López

La cantante decidió consumir la placenta de sus mellizos en cápsulas, pero esto no fue lo único que hizo, sino que también la usó sobre su piel. Según fue revelado, la artista pagó tratamientos para usar su placenta en procedimientos de belleza.

Kim Kardashian

Con el nacimiento de su hijo Saint West, Kim consumió su placenta deshidratada en pastillas, esto con el propósito de evitar la depresión posparto.

«Me he comido mi placenta, me refiero a que la estoy consumiendo deshidratada y convertida en una pastilla, no es que la haya frito y me esté comiendo como un filete algo que ha pensado mucha gente», dijo la famosa en ese entonces.

Hilay Duff

La actriz decidió tomar su placenta en un batido, pero además reservó algunas partes en su refrigerador para hacer otras bebidas en un futuro.

Duff dijo que aquel había sido «el smoothie más delicioso que jamás había tomado».

Anahí

La ex RBD se sumó a la tendencia de los batidos de placenta y aseguró que esto le trajo grandes beneficios en la recuperación posparto, además de aportarle muchas vitaminas.

Para leer más noticias, clic aquí.