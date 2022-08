«Un infarto en el oído derecho»: famosa contó que perdió la audición

La presentadora y modelo Alejandra Isaza contó la experiencia que vive desde finales del 2021, la famosa estuvo hablando sobre «Un infarto en el oído derecho» que tuvo y perdió la audición.

La famosa recordada por su personaje de Ana en ‘Tu Voz Estéreo’ habló sobre la enfermedad que padece.

Isaza estuvo en el programa de entretenimiento ‘La Red’, de Caracol Televisión, donde detalló que luego de un pitido que escuchaba en su oído derecho, cada vez más fuerte, empezó a sentir mareos y a perder el equilibrio.

«Yo sentía como cuando uno toma mucho que todo se le mueve y hay personas que dicen: ‘Toque el piso para aterrizar’. Yo decía: ‘Diosito yo no tomé qué pasa’ y yo volteaba la cabeza para un lado y sentía que todo se me movía, cuando me fui a parar al baño me caí. Eso fue horrible», contó.

Y agregó: “Mi vida social cambió completamente…si uso tacones tengo que tener cuidado porque de pronto pierdo el equilibrio. No tengo reflejos, yo no puedo manejar».

Alejandra Isaza, famosa por ‘Tu Voz Estéreo’, perdió la audición