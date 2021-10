Son 400 personas damnificadas tras las fuertes lluvias registradas en el municipio de Segovia, Antioquia; tras la inundación, algunas calles que parecían ríos alcanzaban los 100 metros de altura.

Video: Una de las viviendas colapsadas

Varias viviendas seriamente afectadas

El alcalde Didier Alexander Osorio, habló de los daños, «Diez viviendas afectadas por fuertes deslizamientos que afectaron estructuralmente muchas viviendas, muchas de ellas con demolición total con evaluación en estos momentos del personal de Gestión del Riesgo municipal para determinar el camino a seguir y la ruta necesaria y con ello salvaguardar la vida de todos los segovianos afectados».

El mandatario también reveló que fueron dos las viviendas que colapsaron, uno de los propietarios le narró a Noticias Caracol, «de milagro estoy contando lo que pasó, no quería irme pero me fui cuando me llamaron y me contaron que la casa de había caído (…) cuando llegué había solo una pieza».

El aguacero que duró más de 5 horas ocasionó que las personas tuvieran que salir casi que nadando desde sus casas y que pasaran la noche en las casas de sus vecinos. En el transcurso del día se estarán habilitando albergues temporales para los afectados.

En video: Declaraciones del alcalde Didier Alexander Osorio

