Resumen: El senador Santiago Montoya radicará un proyecto de ley en el Congreso para modernizar el subsidio de vivienda de las Cajas de Compensación Familiar, permitiendo por primera vez que las familias colombianas elijan libremente cómo utilizar este beneficio según sus necesidades. Con esta iniciativa, que no genera impacto fiscal al optimizar los recursos ya existentes, los hogares podrán destinar el subsidio al pago de la cuota inicial, a la terminación de casas entregadas en obra gris, al abono de su crédito hipotecario, o a una combinación de estas opciones; buscando así combatir el alto déficit habitacional cualitativo del país y garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda verdaderamente digna.

Familias colombianas tendrán libertad de elegir cómo usar su subsidio de vivienda con nuevo proyecto de ley

Con el objetivo de modernizar el sistema habitacional del país y adaptarse a las realidades económicas de los ciudadanos, el senador Santiago Montoya anunció la radicación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República que cambiará las reglas del juego del subsidio familiar de vivienda administrado por las Cajas de Compensación Familiar.

Por primera vez, la iniciativa busca otorgar a los hogares colombianos el derecho absoluto a decidir la modalidad en la que aplicarán este beneficio, respondiendo a sus necesidades más urgentes.

El proyecto plantea que las familias ya no estén limitadas a una sola opción, sino que puedan elegir destinar los recursos del subsidio a cuatro alternativas principales:

El pago de la cuota inicial de una vivienda de Interés Social (VIS) o Prioritario (VIP).

La terminación y adecuación de viviendas nuevas que son entregadas en «obra gris».

El abono al saldo de su crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional.

Una aplicación fraccionada, permitiendo combinar dos de las modalidades anteriores.

Un enfoque en el déficit habitacional cualitativo

La propuesta del senador Montoya nace de un diagnóstico crítico sobre la situación de la vivienda en el país. Según la exposición de motivos del proyecto, el principal reto de Colombia ya no es solo construir nuevas casas (déficit cuantitativo), sino mejorar las condiciones de las existentes. Actualmente, el déficit cualitativo es tres veces superior, lo que significa que miles de familias logran adquirir una vivienda, pero no pueden habitarla dignamente porque se les entrega con acabados incompletos.

Además, el proyecto advierte sobre una preocupante tendencia: en los últimos años, el país ha perdido hogares propietarios mientras aumentan las familias que viven en arriendo. Esta realidad exige instrumentos más flexibles para garantizar que los ciudadanos puedan acceder y, sobre todo, conservar y adecuar su vivienda propia.

Libertad financiera sin impacto fiscal

Uno de los puntos más destacados de la iniciativa es que no generará nuevos gastos para la Nación ni afectará el Presupuesto General. El proyecto se basa en hacer un uso más eficiente de los recursos ya existentes en el Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda (FOVIS), manteniendo intacta la destinación constitucional de estos dineros parafiscales.

Asimismo, la normativa blindará a los beneficiarios al prohibir que entidades financieras, constructoras o las mismas Cajas de Compensación condicionen o impongan la modalidad en la que la familia debe usar su subsidio.

Frente a la radicación de la iniciativa, el senador Santiago Montoya fue enfático en la necesidad de devolverle la autonomía a los ciudadanos: «Durante décadas el Estado ha decidido por las familias cómo deben utilizar el subsidio de vivienda. Este proyecto cambia esa lógica: reconoce que nadie conoce mejor las necesidades de un hogar que el propio hogar. La verdadera política pública no consiste únicamente en entregar viviendas, sino en garantizar que puedan ser habitadas con dignidad», declaró.

Se espera que en las próximas semanas el Congreso inicie los debates correspondientes para evaluar esta iniciativa, que promete reducir las barreras de acceso a una vivienda digna y brindar un alivio directo al bolsillo de los trabajadores colombianos.