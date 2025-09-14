Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Si la reconoce o tiene alguna información sobre sus familiares, por favor, comuníquese de inmediato al número de contacto de la Funeraria San Vicente

Se busca a los familiares de Luz Mary Tabárez Arango: es urgente que se comuniquen al teléfono de contacto

Minuto30.com .- Se solicita con urgencia la colaboración de la ciudadanía para encontrar a los familiares de Luz Mary Tabárez Arango, una mujer de 42 años que falleció el pasado sábado 13 de septiembre en una clínica de Medellín.

Sus familiares no tendrían conocimiento de su deceso, por lo que es vital contactarlos.

Como Luz Mary Tabárez Arango, quien tenía cuatro hijos, fue identificada la mujer de la que además se sabe que llegaba con frecuencia al CentroDía de Itagüí.

Si la reconoce o tiene alguna información sobre sus familiares, por favor, comuníquese de inmediato al número 6045755050.

La llamada es de suma importancia para que sus seres queridos puedan darle el último adiós.

