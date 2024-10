Familiares del hombre encontrado muerto en el río denuncian que los bomberos no quieren sacar el cuerpo

Resumen: La familia de John Alexánder Montoya, cuyo cuerpo fue hallado en el río Medellín tras un accidente en motocicleta, expresa su indignación porque, según ellos, el cuerpo de bomberos no ha logrado extraerlo. Lisímaco Montoya, hermano de la víctima, indicó que llevan más de una hora y media esperando, temiendo que el cuerpo desaparezca por las lluvias. Aseguró que al llamar al 123 y a Bomberos, no recibieron la ayuda adecuada, y responsabilizó a los bomberos por cualquier posible pérdida del cuerpo. La familia está dispuesta a entrar al río para recuperarlo si no ven acción de las autoridades.

Luego de que se confirmara que el cuerpo hallado sin vida en el río Medellín corresponde al hombre que se accidentó en una motocicleta en la madrugada de este martes por el puente de Guayaquil, la familia de la víctima alega que el cuerpo de bomberos no ha querido sacar el cuerpo y temen que se pueda desaparecer por las lluvias.

Según le indicó a Minuto30 Lisímaco Montoya, hermano de la víctima, la familia lleva más de una hora y media esperando a que los bomberos saquen el cuerpo del lugar, pero no ha sido posible.

La indignación de la familia se presentó porque, según Montoya, «llamo al 123 y me dijeron que no era con ellos. Llamo a Bomberos y me dijeron que las labores de rescate no han sido posibles por el costado oriental de la ciudad, y que tienen que detener el Metro».

«Yo visualizo que la unidad de bomberos se retira. Está lloviendo al occidente de la ciudad. Hago responsable a los bomberos por el no rescate de mi hermano si hay una creciente y si llega a lugares donde no se puede recuperar», agregó.

El hombre también aseguró que de no ver movimiento por parte de las autoridades, la familia está dispuesta a meterse al río a sacar a su hermano, John Alexánder Montoya.