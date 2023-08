VIDEO. “Son mi mayor tesoro”: Santiago Narváez, candidato al Concejo de Medellín, presentó a su familia

in

A través de un video, en el que muestra que viene de una familia tradicional y conservadora, el candidato al Concejo de Medellín por el Partido Creemos, presentó a sus padres, hermanos, esposa y mascotas.

“Mis padres me tuvieron a los 16 años. A pesar de un montón de dificultades, decidieron sacarme adelante (…) ellos me han enseñado que con disciplina y esfuerzo se pueden aprovechar las oportunidades de la vida. Que hay que salir adelante , que no nos podemos rendir nunca”, dice Santiago Narváez al inicio del video.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

En las imágenes, el joven candidato también presentó a su esposa Carolina: “Es quien me acompaña en esta aventura de construir una mejor ciudad, donde cada día podamos demostrarte a miles de jóvenes y de personas, que están perdiendo la esperanza, que sí se puede salir adelante, que en la vida no todo es dinero ni que tenemos que nacer en una cuna de ricos o de oro, sino que con esfuerzo y disciplina podemos conseguir nuestros sueños, podemos llegar a nuestras metas y eso es lo que yo quiero mostrarle a Medellín”, agregó.

En las imágenes, Santi, como es llamado por su familia y amigos, deja ver la importancia de la familia para lograr cada objetivo trazado en la vida y muestra también cómo sus mascotas, son parte importante de ella.

Santiago Narváez es Ingeniero de Producción y MBA, cuenta con más de siete años de experiencia en el sector público, ha trabajado en el Senado de la República, la Contraloría General de la Nación, el Concejo y la Alcaldía de Medellín.

Para más noticias de política.