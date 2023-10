Familia pide libertad de joven salvadoreña condenada a 30 años tras emergencia obstétrica

Candelaria de la Frontera (El Salvador), 8 oct (EFE).- La familia de una joven salvadoreña identificada como Lilian, condenada a 30 años de prisión en 2016 por la muerte de su hija recién nacida tras una emergencia obstétrica, pidió su pronta liberación, porque "se le ha acusado injustamente".

Se espera que una corte del occidente del país centroamericano lleve a cabo el lunes una audiencia de revisión de sentencia, para cuya realización la defensa ha tenido que acudir a un tribunal superior y pedir la recusación del juez que conocía el proceso.

Vanessa, hermana de Lilian y quien pidió no revelar sus apellidos, pidió "justicia" en nombre de su familia "porque no ha sido justa la condena que le dieron".

El caso de Lilian se remonta a 2015, cuando tuvo un parto en un hospital público en el occidental departamento de Santa Ana con 20 años de edad.

De acuerdo con el relato brindado por la Agrupación Ciudadana Contra la Despenalización del Aborto, que acompaña el proceso, la niña habría fallecido 72 horas después de nacida "bajo tutela del hospital".

La organización feminista indica que "el hospital no aceptó la negligencia" y que fue señalada de sacar a la recién nacida sin autorización.

Lilian fue acusada inicialmente por el delito de abandono, pero el cargo fue cambiado por el de homicidio agravado por omisión de cuidado, por el que finalmente fue condenada.

De acuerdo con Vanessa, "ella sí buscó la ayuda, fue al hospital a buscar ayuda para tener a su bebé".

"Estuvo en el hospital, tenía que ser el personal del hospital el que cuidará de ella y su hija, y la verdad no ha sido así", agregó la hermana mayor de Lilian, quien pide que "salga en libertad".

Una hija a la espera

Afuera de la prisión, a Lilian la espera su hija de 9 años, que tenía 2 años cuando fue encarcelada, y quien más ha sufrido su ausencia, según contó Vanessa.

"Justo antes de que se la iban a llevar (a prisión), me habló y me dijo que no me des entendiera de ella. Era una preocupación por ella, porque la iba a dejar", dijo la hermana de Lilian.

Manifestó que "lo que más esperamos es que se reúna con su hija", porque "ella la necesita mucho" y que esperan que logre recuperar el tiempo con su hija.

En junio pasado, la corte penal que lleva el caso se negó a realizar la audiencia de revisión de sentencia, lo que "fue muy duro, porque ella tenía la esperanza de que en esa audiencia ella ya estuviera con ella" en libertad, agregó.

Defensa busca absolución

La abogada Jeannette Canales, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo a EFE que anteriormente lograron reducir la pena mediante una conmutación a 15 años, pero al ser "una condena injusta" buscan que Lilian sea liberada y se dé un fallo absolutorio.

"Esperamos una sentencia absolutoria", acotó y afirmó que los estudios del Instituto de Medicina Legal indican que en la muerte de la recién nacida "no hay una acción realizada por el ser humano que pudo haberle causado".

Indicó que este es el primer caso de una mujer condenada tras sufrir emergencias obstétricas en las que se ha pedido que el Estado responda por los daños generados.

Lamentó que el caso de Lilian responde al "perfil de mujer que es criminalizada" tras sufrir problemas en el embarazo o parto y que son condenadas.

Dijo que se trata de mujeres "en situaciones extremas de pobreza mujeres, que no tienen cómo pagarse también un abogado" y además "estamos frente a una Fiscalía también que maneja ese mismo perfil de buscar unas condenas superiores".

Canales dijo que la Agrupación Ciudadana acompaña 22 casos, 11 de los cuáles están a la espera de un fallo y tres casos ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Hugo Sánchez

Por: EFE