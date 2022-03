Novia se enoja porque su familia irá al concierto de Bad Bunny en lugar de asistir a su boda

in

Un hecho generó alboroto en Internet. Mediante las redes sociales, una indignada novia indicó que sus familiares y amigos más cercanos prefirieron no asistir a su boda por ir al concierto de Bad Bunny. El tuit de la mujer, que reside en El Salvador, desató polémica.

Después de confirmarse la llegada de Bad Bunny a países de América Latina, los fanáticos del cantante puertorriqueño agotaron casi todas los boletos. Incluso, más de un seguidor no dudó hacer de todo para ver en vivo y en directo el espectáculo del ‘Conejo malo’.

Sin embargo, el tour del famoso compositor y cantante afectó a una pareja, que escogió el mes de noviembre para celebrar su boda religiosa, sin saber que, ese mismo día, el boricua se iba a presentar en territorio salvadoreño.

Mujer expresa su enojo porque su familia no irá a su boda.

«Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos familia, a quienes se les mando el ‘save the date’ hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento», escribió Paolo en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Reyes precisó que “obviamente nadie esta obligado a asistir a mi evento, pero en momento así es cuando te das cuenta quienes valen la pena y quienes no”. Ante las numerosas críticas que recibió, al novia aclaró «nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad sí me gusta».

