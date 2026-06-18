Resumen: La familia expresó un "profundo malestar" por la falta de sensibilidad y escrúpulos con la que algunos sectores han tratado un tema estrictamente privado

La familia Messi rompe el silencio: ¿Qué pasó con el padre de Lio?

Minuto30.com .- Ante la ola de rumores y especulaciones que han circulado recientemente en diversos medios y redes sociales, la familia de Lionel Messi ha emitido un comunicado oficial este 18 de junio de 2026 para aclarar la situación médica de Jorge Messi y hacer un contundente llamado al respeto y la privacidad.

El mensaje difundido por el entorno más íntimo de la familia busca frenar la desinformación y tranquilizar a sus seguidores, destacando los siguientes aspectos:

Se confirma que Jorge Messi está atravesando por una situación de salud, pero se aclaró que actualmente se encuentra bajo estricto seguimiento médico, recuperándose y evolucionando de manera favorable dentro de su cuadro clínico.

La familia expresó un «profundo malestar» por la falta de sensibilidad y escrúpulos con la que algunos sectores han tratado un tema estrictamente privado. Condenaron que la salud de una persona se convierta en objeto de un «interés mediático irresponsable».

Se enfatizó de manera categórica que solo su familia más cercana posee información real y precisa. Por lo tanto, advirtieron que cualquier versión o declaración que no provenga de sus canales oficiales no debe ser considerada válida.

En medio de este difícil momento, solicitaron a la opinión pública y a los medios actuar con responsabilidad, prudencia y humanidad, preservando la intimidad de Jorge y de todo su círculo familiar.

Finalmente, la familia Messi aprovechó el espacio para agradecer sinceramente las muestras de cariño y preocupación recibidas por parte de sus seguidores, asegurando que cualquier novedad médica relevante será comunicada de manera oportuna a través de sus propios canales.

Lionel Messi preocupado

Messi dijo que vive “días difíciles”, luego de que jugara el primer partido del Mundial y donde anotó una tripleta ante Argelia y se confirma que es por la salud de su padre, quien además manejó su carrera por varios años.

Especulaciones sobre su estado de salud han llegado incluso a confirmar, de manera errónea, la muerte de Jorge.