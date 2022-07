[Video] Por más de 30 años su familia le rezó a los restos que no eran, hoy por fin entregaron los de ella

La Fiscalía General de la Nación realizó la ceremonia de entrega digna de Marina Isabel Ferrer de Velásquez, quien murió a sus 54 años, al ser una de las víctimas de la toma al Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985.

Video: cortesía

«Hoy nos entregan los pocos restos que aparecieron de ella», dijo Sofia, hija de Marina, al medio de comunicación El Universal.

Y narró, «ella fue a hacer una llamada al Palacio de Justicia, su amiga no estaba y ella se quedó esperándola y cuando fue a salir no pudo. Me iba a encontrar con ella, teníamos que hace unos papeles pero yo llegué primero a la casa y cuando llegué ya ella se había ido. Me llamó desde el palacio y diciéndome que estaba allá que algo pasaba, me dijo: no puedo seguir hablando, me tiró el teléfono y nunca más volví a saber de ella».

Contó que la familia tenía los restos que eran al parecer los de una comerciante y no los de su mamá, a los que con tanto amor cuidaban en un cementerio de Bogotá.

El Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía General de la Nación encontró los restos en diligencia de exhumación realizada el 27 de mayo de 2015, en el cementerio Jardines de Paz, en Bogotá. Posteriormente, peritos y expertos del Grupo Nacional de Patología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron la plena identidad.

#ATENCIÓN | Fiscalía realizó la ceremonia de entrega digna de los restos de Marina Isabel Ferrer de Velásquez, una de las víctimas de la toma al Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985. El acto solemne se cumplió en el cementerio Jardines de Cartagena. pic.twitter.com/OTK1eAJ7Rv — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 15, 2022

Para leer sobre otros hechos en el país, clic AQUÍ.