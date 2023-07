Una odisea se encuentra viviendo una familia caleña que tuvo que viajar a India, para que su hijo de 17 meses con parálisis cerebral recibiera tratamiento médico, sin embargo, por impedimentos en el aeropuerto, con el oxígeno del niño, no han podido regresar a Colombia.

Por lo cual, Edgar Nieto, padre del menor, pidió ayuda al presidente Gustavo Petro para volver al país, pues ya no cuentan con más fondos para permanecer en el país asiático, donde además ya llevan atrapados varios días.

Todo comenzó cuando decidieron viajar a India para practicarle un tratamiento experimental a su hijo, por lo que compraron los tiquetes esperando viajar sin problemas.

“El 14 de junio Daniel se enfermó, nos comunicamos con KLM, explicamos la situación y nos cobraron alrededor de 4 millones de pesos por mover los vuelos hasta el 3 de julio”, contó Edgar Nieto.

El día del vuelo, la familia se presentó al aeropuerto, sin embargo la aerolínea no les permitió viajar porque no tenían el permiso para llevar el oxígeno que necesitaba su hijo para vivir, aunque antes ya los hubiesen aceptado con los equipos.

Además, explicaron que intentaron comunicarse con la aerolínea KLM, pero su respuesta fue que el vuelo ya había salido y que debían esperar para ser reprogramados. A lo que quedaron desprotegidos, y sin suficiente dinero para permanecer en Bangalore, pues el viaje lo realizaron gracias a donaciones.

Luego de que no los dejaran pasar al vuelo, la familia fue sacada del aeropuerto por no contar con los tiquetes, pese a que el padre pidió que no lo hicieran para evitar que el frío de la noche afectara la salud de su pequeño. Pero no fueron escuchados y el día siguiente, Daniel se enfermó.

Para intentar resolver algo, la familia se comunicó nuevamente con KLM, quienes les indicaron que debían volver a pagar los tiquetes, pero luego decidieron no cobrarlos, gracias a la ayuda de las redes sociales.

Sin embargo, para la familia ha sido imposible viajar ahora por la delicada salud del pequeño, quien además necesitará más horas de oxígeno durante el vuelo.

“Nosotros no tenemos oxígeno para 22 horas de vuelo, esto implicaría más o menos 33 horas de oxígeno, actualmente solo tenemos 15 horas”, expresó Edgar.

Asimismo, pidió ayuda con urgencia, pues la familia quedó sin recursos para asumir los insumos que necesita el pequeño Daniel para su enfermedad.

