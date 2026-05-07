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    Familia busca desesperadamente a Tokio, perrito extraviado en el barrio Enciso

    Los dueños de Tokio están muy preocupados y solicitan la colaboración de la comunidad del centro-oriente de la ciudad para dar con su paradero

    Publicado por: SoloDuque

    tokio perdido
    Tokio se perdió en el oriente de Medellín y su familia lo busca
    Familia busca desesperadamente a Tokio, perrito extraviado en el barrio Enciso

    Resumen: Tokio se extravió el pasado 22 de abril. Fue visto por última vez merodeando por los alrededores del barrio Enciso, específicamente en el sector 13 de Noviembre (Comuna 8 de Medellín).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A través de este servicio social, hacemos un llamado a la solidaridad ciudadana para ayudar a una familia antioqueña a reencontrarse con su mascota. Se trata de Tokio, un perrito de tamaño pequeño que se encuentra desaparecido desde hace varios días.

    Sus dueños están profundamente preocupados y solicitan la colaboración de la comunidad del centro-oriente de la ciudad para dar con su paradero.

    Detalles de la desaparición y características de Tokio

    Para facilitar su búsqueda e identificación, la familia ha compartido los datos clave del caso:

    Fecha y lugar: Tokio se extravió el pasado 22 de abril. Fue visto por última vez merodeando por los alrededores del barrio Enciso, específicamente en el sector 13 de Noviembre (Comuna 8 de Medellín).

    Comportamiento y físico: Es un perrito de tamaño pequeño. Quienes lo conocen lo describen como un animal de temperamento muy tranquilo, por lo que es posible que se encuentre asustado o resguardado en la zona.

    ¿Cómo ayudar? Línea de contacto

    Si usted reside en la Comuna 8, transita frecuentemente por el sector de Enciso o ha visto a un perrito con estas características recientemente, por favor comuníquese de inmediato.

    Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser vital para que Tokio regrese a su hogar:

    Escriba al WhatsApp: 302 344 6414

    ¡Su apoyo puede hacer la diferencia en este reencuentro!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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