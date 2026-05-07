Familia busca desesperadamente a Tokio, perrito extraviado en el barrio Enciso

Tokio se perdió en el oriente de Medellín y su familia lo busca

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Resumen: Tokio se extravió el pasado 22 de abril. Fue visto por última vez merodeando por los alrededores del barrio Enciso, específicamente en el sector 13 de Noviembre (Comuna 8 de Medellín ).

Minuto30.com .- A través de este servicio social, hacemos un llamado a la solidaridad ciudadana para ayudar a una familia antioqueña a reencontrarse con su mascota. Se trata de Tokio, un perrito de tamaño pequeño que se encuentra desaparecido desde hace varios días.

Sus dueños están profundamente preocupados y solicitan la colaboración de la comunidad del centro-oriente de la ciudad para dar con su paradero.

Detalles de la desaparición y características de Tokio

Para facilitar su búsqueda e identificación, la familia ha compartido los datos clave del caso:

Fecha y lugar: Tokio se extravió el pasado 22 de abril. Fue visto por última vez merodeando por los alrededores del barrio Enciso, específicamente en el sector 13 de Noviembre (Comuna 8 de Medellín).

Comportamiento y físico: Es un perrito de tamaño pequeño. Quienes lo conocen lo describen como un animal de temperamento muy tranquilo, por lo que es posible que se encuentre asustado o resguardado en la zona.

¿Cómo ayudar? Línea de contacto

Si usted reside en la Comuna 8, transita frecuentemente por el sector de Enciso o ha visto a un perrito con estas características recientemente, por favor comuníquese de inmediato.

Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser vital para que Tokio regrese a su hogar:

Escriba al WhatsApp: 302 344 6414

¡Su apoyo puede hacer la diferencia en este reencuentro!