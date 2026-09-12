Familia busca desesperadamente a «Manchas», perrito perdido en Niquía

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Resumen: 'Manchas', un perrito de pelaje blanco y negro, se encuentra desaparecido desde este viernes 11 de septiembre. Sus dueños hacen un llamado urgente de solidaridad.

Minuto30.com .- Una familia en el norte del Valle de Aburrá vive horas de angustia tras la desaparición de su mascota. Se trata de ‘Manchas’, un hermoso perrito de colores blanco y negro que se extravió en el concurrido sector de Niquía, en el municipio de Bello.

Con el objetivo de evitar que el animal sufra algún accidente en las calles o se desoriente aún más, sus dueños han iniciado una intensa campaña de difusión. El llamado es para que los habitantes de Niquía, transeúntes y comerciantes del sector estén muy atentos a las características del canino y puedan brindar información oportuna.

Línea de contacto para ayudar

Para facilitar el reencuentro y coordinar cualquier reporte ciudadano que permita dar con el paradero del perrito, la familia ha habilitado una línea directa.

Si usted ha visto a ‘Manchas’ o tiene información sobre su ubicación, puede comunicarse de inmediato al whatsapp:

300 832 6878

Un simple mensaje difundido a tiempo puede ser la clave para que ‘Manchas’ vuelva a estar en los brazos de su familia.