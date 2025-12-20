A Nathan lo busca su familia, desapareció en Villa Hermosa

Resumen: Las primeras horas tras una desaparición son críticas. Por ello, la comunidad de la Comuna 8 se ha movilizado a través de redes sociales y grupos vecinales para difundir la información

Minuto30.com .- La angustia y la incertidumbre embargan a una familia en la capital antioqueña. Desde el pasado domingo 14 de diciembre, se desconoce el paradero de Nathan, identificado legalmente como Jesús David Johnson Montero. Según los reportes iniciales, fue visto por última vez en el sector de Villa Hermosa, perteneciente a la Comuna 8 de Medellín, y desde entonces se perdió todo contacto con él.

La desaparición de un ser querido es una carrera contra el tiempo, y bajo esta premisa, sus allegados han activado la Ruta Urgente de Búsqueda, haciendo un llamado desesperado a la solidaridad de la ciudadanía para obtener cualquier pista que permita dar con su ubicación.

Detalles de la desaparición y señas particulares

Sus familiares han difundido su fotografía y nombre con la esperanza de que alguien en el sector de Villa Hermosa, o en zonas aledañas del oriente de la ciudad, pueda identificarlo.

Las primeras horas tras una desaparición son críticas. Por ello, la comunidad de la Comuna 8 se ha movilizado a través de redes sociales y grupos vecinales para difundir la información. La familia de Jesús David apela al buen corazón de los antioqueños, sabiendo que en esta temporada decembrina, la unión y la vigilancia comunitaria pueden marcar la diferencia entre la incertidumbre y el reencuentro.

¿Cómo ayudar en la búsqueda de Jesús David?

La familia ha habilitado una línea de contacto directa para recibir información veraz que ayude a las autoridades y a los buscadores. Si usted lo ha visto, sabe dónde se encuentra o tiene algún dato por pequeño que parezca sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato:

Línea de contacto: 324 290 98 01

Es fundamental recordar que, en situaciones de desaparición, cada movimiento cuenta. La información oportuna puede ser la clave para que Nathan regrese a su hogar sano y salvo en estas fechas donde la familia debería estar reunida.

Recomendaciones para reportar información

Recomendamos manejar esta información con la mayor responsabilidad:

Verifique antes de llamar: Asegúrese de que la persona que vio coincida con las características físicas de Jesús David.

Evite noticias falsas: No difunda rumores que no hayan sido validados por la familia o las autoridades competentes.

Solidaridad digital: Si no puede ayudar en terreno, comparta esta nota en sus grupos de WhatsApp y en su muro de Facebook. Entre más personas vean su rostro, más cerca estaremos de encontrarlo.

En Medellín, la solidaridad siempre ha sido nuestra mayor fortaleza ante la adversidad. Hoy, una familia de Villa Hermosa nos necesita. Ayudemos a que Jesús David Johnson Montero regrese a casa.

¡AYÚDANOS A COMPARTIR! Un segundo de tu tiempo puede salvar una vida. Si tienes información, comunícate al 324 290 98 01.