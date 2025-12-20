Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    A Nathan lo busca su familia, desapareció en Villa Hermosa

    La desaparición de un ser querido es una carrera contra el tiempo ¿nos ayudas?

    Publicado por: SoloDuque

    Boletín de búsqueda de Nathan
    A Nathan lo busca su familia, desapareció en Villa Hermosa

    Resumen: Las primeras horas tras una desaparición son críticas. Por ello, la comunidad de la Comuna 8 se ha movilizado a través de redes sociales y grupos vecinales para difundir la información

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La angustia y la incertidumbre embargan a una familia en la capital antioqueña. Desde el pasado domingo 14 de diciembre, se desconoce el paradero de Nathan, identificado legalmente como Jesús David Johnson Montero. Según los reportes iniciales, fue visto por última vez en el sector de Villa Hermosa, perteneciente a la Comuna 8 de Medellín, y desde entonces se perdió todo contacto con él.

    La desaparición de un ser querido es una carrera contra el tiempo, y bajo esta premisa, sus allegados han activado la Ruta Urgente de Búsqueda, haciendo un llamado desesperado a la solidaridad de la ciudadanía para obtener cualquier pista que permita dar con su ubicación.

    Detalles de la desaparición y señas particulares

    Sus familiares han difundido su fotografía y nombre con la esperanza de que alguien en el sector de Villa Hermosa, o en zonas aledañas del oriente de la ciudad, pueda identificarlo.

    Las primeras horas tras una desaparición son críticas. Por ello, la comunidad de la Comuna 8 se ha movilizado a través de redes sociales y grupos vecinales para difundir la información. La familia de Jesús David apela al buen corazón de los antioqueños, sabiendo que en esta temporada decembrina, la unión y la vigilancia comunitaria pueden marcar la diferencia entre la incertidumbre y el reencuentro.

    ¿Cómo ayudar en la búsqueda de Jesús David?

    La familia ha habilitado una línea de contacto directa para recibir información veraz que ayude a las autoridades y a los buscadores. Si usted lo ha visto, sabe dónde se encuentra o tiene algún dato por pequeño que parezca sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato:

    Línea de contacto: 324 290 98 01

    Es fundamental recordar que, en situaciones de desaparición, cada movimiento cuenta. La información oportuna puede ser la clave para que Nathan regrese a su hogar sano y salvo en estas fechas donde la familia debería estar reunida.
    Recomendaciones para reportar información

    Boletín de búsqueda de Nathan

    Boletín de búsqueda de Nathan

    Recomendamos manejar esta información con la mayor responsabilidad:

    Verifique antes de llamar: Asegúrese de que la persona que vio coincida con las características físicas de Jesús David.

    Evite noticias falsas: No difunda rumores que no hayan sido validados por la familia o las autoridades competentes.

    Solidaridad digital: Si no puede ayudar en terreno, comparta esta nota en sus grupos de WhatsApp y en su muro de Facebook. Entre más personas vean su rostro, más cerca estaremos de encontrarlo.

    En Medellín, la solidaridad siempre ha sido nuestra mayor fortaleza ante la adversidad. Hoy, una familia de Villa Hermosa nos necesita. Ayudemos a que Jesús David Johnson Montero regrese a casa.

    ¡AYÚDANOS A COMPARTIR! Un segundo de tu tiempo puede salvar una vida. Si tienes información, comunícate al 324 290 98 01.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Informe de gestión Corantioquia 2025

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.