Una columna de humo se ve desde kilómetros a la redonde, luego e que el Hércules impactara al momento el despegue con más 100 soldados. Foto: Redes Sociales

Resumen: El país sigue atento al dictamen final de la Aeronáutica Civil y la comisión investigadora de la FAC, que determinará qué causó que el gigante del aire se fuera a tierra

¡Faltan 6! Medicina Legal ya identificó a 63 de las 69 víctimas de la tragedia del Hércules en Putumayo

Minuto30.com .- En un balance actualizado emitido en las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que la cifra de víctimas plenamente identificadas tras el siniestro aéreo en Puerto Leguízamo ascendió a 63 personas.

Este avance representa un logro significativo para los equipos forenses que trabajan sin descanso desde el pasado lunes festivo.

Solo faltan 6 identificaciones por ADN

De los 69 cuerpos recuperados en el lugar donde se precipitó la aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), solo restan seis por identificar de manera oficial. Según el comunicado del Instituto:

Total cuerpos recuperados: 69.

Identificados plenamente: 63.

En proceso de cotejo genético: 6.

Para estas seis víctimas restantes, la identificación depende exclusivamente de las pruebas de ADN, debido a la complejidad de las lesiones sufridas tras el impacto y posterior incendio de la aeronave. El Instituto confirmó que las muestras genéticas de los familiares ya han sido tomadas y se encuentran en fase de cruce de datos en los laboratorios de biología forense.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, dictó el boletín oficial.

Entrega de restos y duelo nacional

Con la identificación del 91% de las víctimas, la Fuerza Aeroespacial y las funerarias civiles han iniciado los protocolos de traslado de los cuerpos hacia sus ciudades de origen. En Bogotá, se espera un homenaje póstumo en la base aérea de Catam para los militares fallecidos en cumplimiento del deber.

El país sigue atento al dictamen final de la Aeronáutica Civil y la comisión investigadora de la FAC, que determinará qué causó que el gigante del aire se fuera a tierra en una zona tan remota de nuestra geografía.

Los 63 cuerpos identificados