Resumen: La justicia reconoció a Steven Castellanos Ramos como hijo biológico del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub. El fallo del Juzgado Primero de Familia de Bogotá ordena actualizar su registro civil para que lleve el apellido Char y reconoce sus derechos de filiación y herencia. La decisión también confirma que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es su padre biológico, resolviendo así la incertidumbre sobre su identidad.

Fallo judicial pone fin a la incertidumbre: Steven Castellanos, de 33 años, es reconocido como hijo del alcalde Alejandro Char

Después de un largo proceso judicial, el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá dictó una sentencia que reconoce a Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, como el padre biológico de Steven Castellanos Ramos, quien a partir de ahora será identificado oficialmente como Steven Char Ramos. La decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Bogotá.

La resolución judicial establece que Jorge Eliécer Castellanos, quien figuraba anteriormente como el padre de Steven, no tiene relación biológica con él.

El fallo se fundamentó en pruebas de ADN y en la documentación presentada durante el proceso, así como en testimonios que permitieron acreditar la filiación con el mandatario barranquillero.

Según información publicada por diversos medios de comunicación, el caso comenzó en junio de 2024, cuando Steven, tras conocer por su madre, Diana Magali Ramos Saavedra, la identidad de su progenitor biológico, decidió iniciar el proceso legal para establecer su filiación.

Esto le podría interesar: ¡Ya hay fecha! Centro Democrático seleccionará candidato presidencial para 2026

Según el relato de Diana Ramos, su relación con Char se produjo en 1991, mientras ella trabajaba en la Inmobiliaria Char en Bogotá, y terminó abruptamente cuando le informó que estaba embarazada.

Durante el proceso, Char se negó en dos ocasiones a practicarse la prueba de ADN, en diciembre de 2024 y junio de 2025. Según la legislación colombiana, esta negativa permitió inferir la paternidad que Steven alegaba.

La jueza Nelsy Maribel Celis Zea ordenó, además, que el joven sea registrado oficialmente con el apellido Char, y que la modificación se realice en el registro civil de nacimiento de la Notaría 40 de Bogotá, con copia auténtica de la sentencia a cargo de los interesados.

Este fallo pone fin a la incertidumbre sobre la identidad de Steven, reconociendo de manera legal sus derechos de filiación y herencia.