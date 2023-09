Falleció Steve Harwell el cantante de Smash Mouth recordado por Sherk

Fans en el mundo lamentan la muerte de Steve Harwell cantante de Smash Mouth y recuerdan su hit «All Star» incluido en la película Sherk.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En el año 1999, Smash Mouth lanzó la canción «All Star» que hizo parte de una película «Mystery Men» protagonizada por William H. Macy, Ben Stiller, Hank Azaria, Diane Rehm, Paul Reubens, Kel Mitchell, Janeane Garofalo, Doug Jones y Dane Cook pero su real éxito y el de Steve Harwell fue el 2001 en Sherk donde él no estaba tan convencido que en una cinta infantil además de animada fue incluida. Como siempre son las cosas de una negación; la canción All Stars se convirtió en popular con el ogro verde y los hizo más reconocidos a nivel mundo donde en la banda sonora también se incluyó «Now I’m a Believer«. Steve Harweel venía pasando por una penosa enfermedad debido a sus problemas del alcohol en el pasado y que de acuerdo a su manager y TMZ a sus 56 años, ingresó al hospital con un diagnóstico de una semana de vida. Lamentablemente no fue así y este 4 de septiembre de 2023, «falleció cómodo y al lado de sus seres queridos«, dijo su manager. La radio, fans, TV y portales recuerdan su música que pasó enmarcada en el «Nuevo Rock» de finales de los 90.

ALL STAR COMO LA INCLUYERON EN SHERK



«ALL STAR VIDEO ORIGINAL»



Now I’m a Believer / SHERK 2001 / SMASH MOUTH



Sigue más noticias de entretenimiento