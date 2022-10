Falleció la actriz Angela Lansbury, le faltaban cinco días para que cumpliera 97 años

in

La actriz británica Angela Lansbury murió este martes a los 96 años de edad en Los Ángeles, Estados Unidos.

La muerte de la reconocida actriz ocurrió cuando solo faltaban cinco días para que cumpliera 97 años.

Lansbury es recordada por su participación en la serie «Murder, She Wrote» y de cintas como «Gaslight» o «The Picture of Dorian Gray», la actriz se convirtió en un rostro conocido tras encarnar a la novelista Jessica Fletcher en “Murder, She Wrote”.

Angela Lansbury falleció este martes 11 de octubre.