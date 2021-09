¡Qué tragedia! Falleció el piloto español Dean Berta Viñales en pleno Mundial de Superbike

Este sábado, 25 de septiembre, se conoció una trágica noticia y tiene que ver con la muerte del piloto de motociclismo español -Dean Berta Viñales- de apenas 15 años de edad en pleno Mundial de Superbike. El joven sufrió un accidente fatal cuando estaba compitiendo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Según se pudo conocer, el joven piloto tuvo un fatal accidente en la prueba de Supersport 300, pues una caída múltiple le ocasionó graves lesiones en la cabeza y el tórax, por lo que quedó tendido en mitad de la pista del circuito de Jerez y hasta tuvieron que suspender la actividad deportiva.

Es de resaltar que este joven deportista quien era -además- primo del piloto español del Mundial de MotoGP Maverick Viñales, fue trasladado a un centro asistencial, pero allí murió debido a la gravedad de las heridas.

El piloto español disputaba su primera temporada en el Mundial de Superbike en dicha categoría (Supersport 300), tras haberse coronado como campeón de Cataluña en 2017.

La Dirección de Carrera del Mundial de Superbikes confirmó y lamentó la muerte de este joven piloto español.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021