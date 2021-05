Falleció el ciclista francés Robert Marchand a sus 109 años

En las últimas horas se dio a conocer que el ciclista francés -Robert Marchand- murió a sus 109 años en la ciudad de Mitry-Mory en Francia; el deportista era considerado como el más veterano del mundo en el ciclismo, tras batir récords como centenario.

Es de resaltar que Robert Marchand se había retirado del ciclismo en 2018 por recomendación médica, teniendo en cuenta su avanzada edad y que su tensión se afectaba cuando practicaba el deporte de bicicleta.

Sin embargo, en 2017, logró una marca de 22,547 kilómetros recorridos en 60 minutos en el velódromo de Saint Quentin en Yvelines, pedaleando hasta sus últimos años de vida.

Por el momento, se desconocen las causas de muerte de este ciclista veterano que deja en luto al mundo del ciclismo.

A sad day for the world of cycling with the passing of Robert Marchand.

Known as the world’s oldest competitive cyclist, I can’t think of anyone else who epitomised such a passion for cycling! Thank you for inspiring so many Robert. RIP pic.twitter.com/nuZI7JB9uH

— David Lappartient (@DLappartient) May 22, 2021