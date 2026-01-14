Falleció Alfonso Castellanos, el hombre que «sabía lo que usted no sabe»

Resumen: Alfonso Castellanos fue mucho más que un presentador de noticias. Fue un innovador que entendió antes que nadie cómo mezclar el entretenimiento con la cultura general

Minuto30.com .- El periodismo nacional pierde hoy a uno de sus más grandes pioneros. En la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026, se confirmó el fallecimiento del veterano periodista Alfonso Castellanos a los 91 años de edad, en la ciudad de Santa Marta.

La noticia fue confirmada por su hijo, el también reconocido periodista Juan Jacobo Castellanos, a través de sus redes sociales: “Mi padre, Alfonso Castellanos, ha partido hoy en paz”. Con su partida, se cierra un capítulo dorado de la comunicación en Colombia, dejando tras de sí más de cinco décadas de una carrera impecable y polifacética.

Un pionero de la curiosidad y la cultura

Alfonso Castellanos fue mucho más que un presentador de noticias. Fue un innovador que entendió antes que nadie cómo mezclar el entretenimiento con la cultura general. Su nombre quedará grabado en la memoria colectiva gracias a programas icónicos que marcaron una era en la televisión y la radio del país.

‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’

Este fue, sin duda, su espacio más recordado. En una época sin internet, Castellanos se convirtió en el “Google” de los colombianos. Su programa era un refugio para la curiosidad, donde se resolvían dudas insólitas, se compartían datos culturales y se ejercía un periodismo cercano a la gente. Su rostro y su voz se volvieron familiares, ganándose el respeto por su estilo directo y su incesante pasión por la verdad.

Una trayectoria de cinco décadas

A lo largo de su vida profesional, Castellanos navegó con éxito en todos los formatos:

Radio: Fue una de las voces más autorizadas y queridas, referente obligado para quienes crecieron escuchando sus programas de análisis y cultura.

Televisión: Su capacidad para comunicar frente a la cámara lo llevó a ser un rostro infaltable en los hogares colombianos durante años.

Prensa Escrita: Sus columnas y reportajes siempre se destacaron por un rigor investigativo que servía de guía para los periodistas en formación.

Su legado no solo reside en los archivos de los medios donde trabajó, sino en la ética y la capacidad de innovación que siempre predicó. Alfonso Castellanos fue un maestro de la palabra que siempre buscó que el público, además de informado, saliera un poco más culto tras cada emisión.

Reacciones en el mundo de la comunicación

Periodistas, políticos y ciudadanos se han volcado a las redes sociales para expresar sus condolencias. Para muchos, Castellanos fue el “maestro de maestros”, un hombre que demostró que el periodismo de calidad no está peleado con el carisma.

