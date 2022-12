Falleció el exjugador de fútbol y actor Brad William Henke

in

El actor estadounidense Brad William Henke, conocido por conformar el elenco de la serie ‘Orange Is The New Black’, fue hallado sin vida el pasado 29 de noviembre.

Brad William Henke, falleció a los 56 años, según su agente y su representante.

Henke se retiró del fútbol americano profesional en 1994.

«Brad Henke era un hombre increíblemente amable y de energía alegre. Un actor con mucho talento, le encantaba formar parte de esta comunidad… y nosotros le devolvíamos el cariño», escribió su representante, Matt DelPiano, en un comunicado compartido en Instagram.

Según fuentes cercanas al medio TMZ el actor falleció mientras dormía.

[VIDEO] SOG, el productor los éxitos de Ryan Castro revela detalles del inicio de sus carreras | Minuto30 https://t.co/jTiPks0Bt2 — Minuto30.com (@minuto30com) December 2, 2022

Más noticias de Entretenimiento