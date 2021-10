Falleció el actor Abel Rodríguez en Miami

El actor cubano Abel Rodríguez, expareja de Edith Massola y padre de la joven presentadora Paula Massola, falleció este 15 de octubre en la ciudad de Miami donde radicaba desde hacía años.

Edith Massola compartió una vela en sus historias de Instagram y puso su nombre. Mientras Paula le dedicó unas emotivas palabras.

“Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo”, escribió Paula.

Por el momento se desconoce el motivo de la muerte del actor.

En redes sociales anunciaron el fallecimiento del actor

VIDEO: ¡Qué pesar! Murió electrocutado joven que intentó ayudar a parapentista atrapado en torre de energía https://t.co/rYdKf4eZ5T — Minuto30.com (@minuto30com) October 15, 2021