Fallece líder cafetero durante acto público en Tuluá

Resumen: Camilo Restrepo Osorio, quien era el representante por el Valle del Cauca en el Comité Directivo de la Federación de Cafeteros, falleció de forma inesperada en un acto público en Tuluá en que además se encontraba la Gobernadora Dilian Francisca, quien lamentó el hecho

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lamentó la «triste e inesperada partida» de Camilo Restrepo, un reconocido líder del gremio cafetero. El deceso ocurrió en Tuluá, en medio de un acto público que compartían con la mandataria.

A través de su cuenta de X, Toro relató que Restrepo, como representante del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, le había hablado sobre la dignidad que merecía el gremio y de su sueño de ver una «pepa de café en el video del himno del Valle», como símbolo del amor que sentía por la región.

La gobernadora se comprometió a trabajar para cumplir el último deseo de Restrepo y envió un mensaje de solidaridad a su familia, gremio y seres queridos.

Camilo Restrepo Osorio, quien era el representante por el Valle del Cauca en el Comité Directivo de la entidad. Restrepo falleció de forma inesperada en un acto público en Tuluá, donde compartía con la gobernadora Dilian Francisca Toro.

El Comité Directivo, equivalente a la junta directiva de una empresa privada, es el órgano encargado de orientar y supervisar los asuntos gremiales y administrativos de la Federación. Está integrado por 15 miembros principales, que representan a cada uno de los comités departamentales de cafeteros, y sus funciones son clave para asegurar el desarrollo de la caficultura en Colombia.

El fallecimiento de Restrepo Osorio deja un vacío en el gremio, que lo recuerda por su compromiso con la defensa de la dignidad del sector y su amor por la tierra.

