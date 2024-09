Fallece Eric Carmen, intérprete del éxito mundial «Hungry Eyes» de la película Dirty Dancing que protagonizara Patrick Swayze.

En 1987 la banda sonora de Dirty Dancing se convirtió en un suceso musical y cinematográfico ya que tenía varios temas que se fueron ubicando en las estaciones de radio y Hot 100 Billboard. «(I’ve Had) The Time of My Life» , «She’s Like The Wind» interpretada por el acto Patrick Swayze q.e.p.d y «Hungry Eyes» de Eric Carmen son las grandes referentes de la banda sonora. La cual alcanzó el puesto número 4 en la lista Billboard aunque no fue compuesta por él.



El anuncio del fallecimiento del artista

«Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric se apagó mientras dormía este fin de semana. Estaba muy feliz de saber que, durante décadas, su música ha influido en tanta gente y permanecerá grabada en su memoria«. Fue el mensaje que los fans encontraron en la página del artista que falleció a los 74 años.

Carmen venía de un grupo llamado «The Raspberries» que al separarse encontró el éxito en solitario donde lo logró después de Dirty Dancing con otra canción llamada «Make Me Lose Control» que en 1988, alcanzó el número 3 al Hot 100 Billboard con éxito. Cuyo video referenciaba al inicio su anterior canción y un Dj en la radio presentaba su nueva canción con el nombre de Eric Carmen.



Eric Carmen 1949 -2024

