Fallece el reconocido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado a los 87 años

El astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, muy conocido entre el público latino en Estados Unidos por su trabajo en Miami, falleció a los 87 años de edad en el Hospital Auxilio Mutuo de la capital de la isla caribeña.

“Con un inmenso dolor en mi corazón y en mi alma notificarles la partida de mi querido jefe y hermano Walter Mercado a morar con Dios. Elevemos una plegaria a su altísimo por su descanso. Vivirás por siempre en mi corazón”, informó este domingo del fallecimiento a través de las redes sociales su colaborador y amigo Willie Acosta.

Mercado tuvo un quebranto de salud tras una caída que sufrió a principio de este año, lo que le ocasionó una fractura. Sobre esto, había indicado que los “doctores me dijeron que estoy estupendo y me están atendiendo muy bien, fue algo muy simple una fracturita que tenía desde hace mucho tiempo. Ahora tengo un poco de tos en la garganta pero estoy en una curación total. Todo está muy bien, ya me siento bien, camino por la casa estupendamente y estoy trabajo en mis proyectos… Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dieron. Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”.