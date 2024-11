Fallece el ex fiscal general de Perú José Antonio Peláez, a los 77 años

Lima, 6 feb (EFE).- El ex fiscal general de Perú José Antonio Peláez falleció a los 77 años, informó este martes el Ministerio Público, al recordar que este ejerció su cargo como cabeza de la institución entre 2011 y 2014. «El Ministerio Público comunica el sensible fallecimiento del ex fiscal de la Nación (general), José […]