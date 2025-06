Falcao se salva de las “50 mil fechas”: Solo 4 partidos de sanción por llamar “ladrones” a los árbitros

Pese a que Radamel Falcao García, atacante de Millonarios, preveía que recibiría una sanción de 50 mil fechas, no fue así, la Dimayor ya tomó una decisión.

La sanción que se conoció no fue tan grave como la gran mayoría de los analistas creían, pese a la fuerza de las palabras usadas.

Como se recordará, el Tigre, tras el clásico que los dejó eliminados de la Liga BetPlay I-2025, llamó ladrones los del VAR y en sí, a los árbitros.

Entre otras cosas, Falcao dijo que “déjenme decir así me den cincuenta mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”.

La molestia la reflejó además al decir “que se jodan los del VAR pero, en Manizales nos robaron dos penales”.

“Me hacen el favor pero nos robaron y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero todo el torneo fue en contra de Millonarios”, aseguró.

Falcao se salva de las “50 mil fechas”: Solo 4 partidos de sanción

El ‘tigre’ recalcó que “así me den cincuenta mil fechas, no vuelvo a jugar, peso siempre fue en contra de millonarios”.

“Y desde el torneo pasado fue un complot mediático, siempre a favor de millonarios, mentira ¡carajo ¡a la mierda! si Millonarios, siempre era en contra y cuando tenías que revisarnos el VAR nunca iban a revisar”.

Sus palabras tuvieron eco en el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional, quienes decidieron sancionar.

La decisión indica: “Sancionar al señor Radamel Falcao García Zarate, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.”

La medida impuesta fue de una suspensión de cuatro fechas y multa de quince (15) SMLMV, equivalentes a $21.352.500.

Para muchos se trató de una sanción leve, ante la gravedad de la acusación que hizo el ‘tigre’.

Adicionalmente, que en precedentes para muchos menos graves, la sanción impuesta fue similar.

