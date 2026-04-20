Resumen: Las alarmas se encendieron nuevamente en Millonarios FC. El delantero estrella, Radamel Falcao García, tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia tras sufrir un aparatoso choque con el defensor Daniel Rosero

¡Falcao llegó a Colombia fue a sufrir! Confirman fractura facial tras choque con jugador de América

Minuto30.com .- Las alarmas se encendieron nuevamente en Millonarios FC. El delantero estrella, Radamel Falcao García, tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia tras sufrir un aparatoso choque con el defensor Daniel Rosero, durante el partido disputado contra el América de Cali.

El impacto y el parte médico oficial

El incidente se produjo en la disputa por un balón aéreo, donde el ‘Tigre’ sacó la peor parte. Ante la gravedad del golpe, el atacante no pudo continuar en el compromiso y fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en la capital vallecaucana para recibir atención inmediata.

Luego de someterse a los respectivos exámenes de imagenología y ser valorado por médicos especialistas, Millonarios emitió un comunicado oficial confirmando el diagnóstico: el jugador samario presenta un fuerte trauma facial que derivó en una fractura en el arco cigomático, hueso del pómulo.

Lo que viene para la recuperación del goleador

Ante este complejo panorama, el departamento médico del conjunto capitalino ha establecido los siguientes lineamientos para el manejo de la lesión:

Tratamiento en evaluación: Los procedimientos a seguir —que determinarán si requiere o no intervención quirúrgica— se definirán en un plazo de 48 horas, una vez el jugador logre superar la fase aguda y de mayor inflamación de la lesión.

Tiempo de incapacidad: Por el momento, el tiempo que Falcao estará alejado de las canchas es indefinido. Su alta médica y deportiva dependerá estrictamente del tratamiento que determinen los especialistas y de su evolución en las próximas semanas.

El equipo albiazul queda a la espera de la evolución de su capitán, mientras la afición se mantiene a la expectativa.