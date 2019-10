Falcao García asumió responsabilidad por su lesión

Minuto30.com- El delantero colombiano Falcao García le puso el pecho a la brisa y salió a asumir la responsabilidad por la lesión que lo tiene alejado de las canchas.

El samario no ha podido jugar ningún partido este mes con el Galatasaray, situación que empieza a incomodar a los hinchas, quienes lo recibieron con bombos y platillos.

La molestia que presenta en el talón de Aquiles le ha impedido estar bajo las órdenes del entrenador, quien no lo pudo utilizar en partidos de alta importancia. Igualmente, se ha perdido las convocatorias a la Selección Colombia de Mayores.

“Fui a la Copa América y después volví a Mónaco. Trabajé un poco esperando la transferencia al Galatasaray. Quise jugar rápido porque los hinchas me esperaban. Me lastimé cuando me sobrecargué. Jugué contra Kasimpasa, Brujas y Fenerbahce sin estar listo”, confesó el atacante, en entrevista con el canal local Beyaz TV.

Previamente el equipo turco informó que la incapacidad del jugador se extenderán más de lo que estaba presupuestado.

“La sensibilidad del tendón de Aquiles, el edema del hueso del tobillo y los tejidos blandos y la fisioterapia decidirán el resultado de las evaluaciones clínicas diarias. Fue diagnosticado con tendonopatía de Aquiles después de un dolor en el tendón de Aquiles, comenzó a ser tratado por separado”, informó el club respecto a la lesión del colombiano.

Por su parte, Falcao insistió en que lamenta su ausencia, pero sugirió que no deberá precipitarse para retornar a la competencia.

“Pude haber jugado ante Besiktas si era necesario pero el cuerpo sabe lo que es mejor. Quiero estar listo y en cancha lo antes posible. Lamento no estar”, concluyó.