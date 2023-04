En Malasia le coquetean a Falcao: ¿será su próximo destino?

Faltan pocas semanas para que termine la temporada 2022/2023 y el futuro de Radamel Falcao García se podría inclinar hacia el fútbol asiático, al menos así lo ha dado a entender el mismo atacante, luego de una publicación en su cuenta de Twitter.

En las últimas horas, el príncipe de Johor, club de Malasia y dueño del Johor Southern Tigers, quien recientemente había manifestado públicamente su interés por el colombiano, dijo en la red social: “Nos vemos muy pronto”, citando al ‘Tigre’.

See you very soon JDT31 ♥️ @FALCAO @MorrisPagniell2 @OfficialJohor pic.twitter.com/pzLmIIzopc

— HRH Crown Prince of Johor (@HRHJohorII) April 27, 2023