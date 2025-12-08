Resumen: Para Fajardo, la solución no radica en la confrontación, sino en una política pragmática que mire hacia adelante

Fajardo se va solo: anuncia que no participará en consultas de marzo de 2026

Minuto30.com .- El excandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas interpartidistas programadas para marzo de 2026. A través de un video en redes sociales, el líder político argumentó que el actual escenario de polarización exige una estrategia diferente para construir una base electoral ganadora.

Fajardo diagnosticó un profundo agotamiento en el país, señalando que “Colombia está mamada de la polarización”. Según su análisis, este fenómeno, que comenzó con el plebiscito de 2016, se intensificó con el estallido social de 2021 y fue crucial para la elección de Gustavo Petro. Advierte que el “gran peligro es quedarnos atrapados” en esta división, que es el terreno preferido por los extremos.

Para Fajardo, la solución no radica en la confrontación, sino en una política pragmática que mire hacia adelante y tenga la capacidad de unir al país. Esta política debe ser capaz de resolver problemas acumulados, avanzar en la solución de las profundas desigualdades sociales y regionales, garantizar la seguridad ciudadana y, sobre todo, derrotar la corrupción.

La situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda, hasta la derecha que quieren soluciones a partir de ACUERDOS y consensos básicos, reunidos alrededor de un nuevo relato de futuro.… pic.twitter.com/DdBKIUGxC1 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 8, 2025

El exgobernador de Antioquia subraya que la situación actual requiere un gobierno que represente no solo al llamado centro, sino a personas moderadas que van “desde la izquierda hasta la derecha. Estas fuerzas, según él, deben unirse alrededor de un nuevo relato de futuro basado en acuerdos y consensos básicos.

Bajo esta perspectiva, Fajardo considera que “el centro existe, pero no es suficiente”; lo que el país necesita es la conformación de una nueva mayoría que trascienda las etiquetas tradicionales. Su convicción es que el futuro no se construye desde la lógica de “unos contra otros”.

Identifica a los verdaderos adversarios de Colombia: “la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal”. Por ello, anunció que buscará alianzas con todos los sectores que compartan el objetivo de derrotar estos desafíos, con la única condición del “respeto a la institucionalidad y a la Constitución”.

Justifica su decisión de no ir a consultas argumentando que estas “terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país […] y el centro queda estrangulado”. En su opinión, el verdadero reto es identificar quién puede sumar y unir una nueva mayoría capaz de ganar en segunda vuelta a cualquier extremo.

Finalmente, Fajardo se mostró optimista, asegurando que su proyecto político está “más fuerte que nunca” y que ha aprendido las lecciones del pasado, y en su tercera aspiración presidencial, al igual que en sus dos primeras, insiste en ir solo.

