«Yo por Petro no voto»: Fajardo asegura que no lo apoyará, a pesar de que Rodolfo Hernández ya lo ‘bajó del bus’

El excandidato a la presidencia, Sergio Fajardo, que obtuvo poco más de 800.000 votos en los pasados comicios, siendo el cuarto de seis contendores, aseguró este lunes que jamás le daría el voto a Gustavo Petro, a pesar de que el otro candidato le cerró las puertas.

En diálogo con Blu Radio, el excandidato antioqueño aseguró que él «por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto que dice por qué no voto por Gustavo Petro. Lo voy a poner por escrito. Me han llamado personas del Pacto Histórico, personas que no conozco y han conversado conmigo. Yo les he dicho que yo por Gustavo Petro no voy a votar».

Después de descartar su voto por uno de los tres que aparecen en el tarjetón, queda la opción de Rodolfo Hernández y la del voto en blanco, pero no dejó claro a quién le dará la confianza: «Hay dos alternativas que quedan. Con Rodolfo Hernández no hay ni habrá conversación, y vamos a ver qué pasa. Lo pongo por escrito para que no dé lugar a interpretaciones diferentes».

Rodolfo Hernández bajó del bus a Fajardo, que se va quedando solo

Es de anotar que apenas conoció su estrepitosa derrota, Fajardo corrió donde el ingeniero Rodolfo Hernández para dialogar posibles alianzas, sin embargo, estas no se concretaron.

En su cuenta de Twitter, el antioqueño aseguró que entre sus propuestas al ingeniero estaba la de la creación del Ministerio de la Mujer, reformar el sistema de Salud, no utilizar el Esmad y además aumentar el presupuesto de los ministerios.

Sin embargo, estas ideas del profesor estarían lejanas de la realidad, pues diversos sectores políticos del país han revelado que Fajardo le habría pedido al menos 5 puestos en Ministerios para él y algunos de sus políticos más cercanos, por lo que más que pedir propuestas para el país, estaría era buscando burocracia y por eso Hernández le dijo que le agradece si vota por él, pero que no lo va a recibir en su campaña.