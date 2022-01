‘Factor X’ regresa con un nuevo jurado y Rosana contó qué no toleraría de un participante

Uno de los programas preferidos por la audiencia Colombia, ‘Factor X’, llegará de nuevo a la programación de la noche en el canal RCN.

Este sábado 29 de enero regresa la competencia de talentos y si bien conocer a los participantes mantendría al público intrigado, fueron las palabras de la nueva jurado Rosana las que no pasaron desapercibidas.

Es que si bien durante su entrevista la cantante se mostró entusiasmada por la forma en la cual se involucran con el show los concursantes más jóvenes, no dudó al hacer una contundente revelación.

«Yo creo que el aprendizaje es cada día, cada segundo, por lo menos de los chavales», explicó la artista, quien ya disfrutó coordinar a las categorías juveniles y se prepara para encontrar nuevos talentos que tengan el factor que para ella es fundamental: la autenticidad, «la verdad del talento que viene».

La nueva jurado del Factor X es Rosana.

Pero la famosa oriunda de España se puso muy seria cuando el presentador que la entrevistaba le consultó qué es lo que no le dejaría pasar a las personas que intentan ganar el reality.

«A mí hay una cosa que no me gusta nada, no sólo en los concurso, sino en la vida en general. Yo no aguanto la mentira», enfatizó Rosana y dejaba saber que las historias falsas que algunos participantes armarían para subir en la escala de popularidad es algo que ella no podría tolerar.

Al equipo de jurados también se une la actriz y cantante, Carolina Gaitán y continúan José Gaviria y Piso 21.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…