El creador de la red social más utilizada del mundo, Mark Zuckerberg, en medio del escandalo de Facebook Papers, anunció que Facebook ahora se llamará Meta.

Este jueves 28 de octubre, durante la conferencia de realidad virtual y realidad aumentada ‘Facebook Connect’, Zuckerberg afirmó que la marca creció tanto que la palabra Facebook no abarcaba tanto.

«Sé que algunas personas dirán que este no es el momento para concentrarse en el futuro, y quiero reconocer que hay temas importantes en los que trabajar en el presente. Siempre los habrá», dijo Zuckerberg su vídeo de presentación. «Así que para muchas personas, no estoy seguro de que alguna vez haya un buen momento para concentrarse en el futuro. Pero también sé que hay muchos de ustedes que sienten lo mismo que yo», dijo Zuckerberg.

«Vivimos para lo que estamos construyendo», agregó. «Y mientras cometemos errores, seguimos aprendiendo, construyendo y avanzando».

Con este nuevo aire metaverso con el que le apuestan a Meta, se espera que los usuarios puedan interactuar con sus avatar, una versión personal en 3D con espacios virtuales compartidos, entretenimiento y hasta conferencias con apoyo en herramientas de realidad virtual.

Para conocer más noticias, ingrese aquí.

The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021