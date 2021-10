¡Buscaron con qué entretenerse! Plataforma porno incrementó sus visitas durante caída de las redes sociales

El pasado 04 de octubre, se registró la caída a nivel global de las redes sociales de Facebook, WhatsApp e Instagram, que generó que millones de personas al rededor del mundo permanecieran «incomunicadas» por seis horas.

Sin embargo, lo que generó una pérdida económica para Facebook, se tradujo en una ganancia económica para otras plataformas, como es el caso de PornHub, un sitio web para adultos cuyo incremento en su tráfico aumentó en un 10,5%, durante el las casi 6 horas de las fallas de servicio.

Así lo reveló el sitio web en post oficial, donde se aprecia el porcentaje del alza durante las horas que el servicio de Facebook estuvo inactivo.

“El tráfico de Pornhub aumentó hasta en un +10,5 %, lo que equivale a alrededor de medio millón de usuarios adicionales por cada hora que los servicios de Facebook estuvieron inactivos”, informó el portal web de contenido para adultos.

