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    FAC revela identidad de 6 de los tripulantes que murieron en el Hércules

    Según el último reporte del General Carlos Silva, el avión transportaba a 114 soldados y 11 tripulantes

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Redes Sociales
    FAC revela identidad de 6 de los tripulantes que murieron en el Hércules

    Resumen: Según el último reporte del General Carlos Silva, el avión transportaba a 114 soldados y 11 tripulantes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó con “profundo pesar” el fallecimiento de seis de sus tripulantes tras el trágico accidente del avión Hércules C-130 (matrícula 10-16) ocurrido este lunes en cercanías al aeródromo de Puerto Leguízamo, Putumayo.

    “Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto”

    A través de un sentido comunicado oficial, la institución lamentó la partida de estos uniformados, quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber mientras transportaban a más de un centenar de soldados del Ejército Nacional.

    “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos”, expresó la FAC en sus canales oficiales, cerrando con la emblemática frase de la aviación: “Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto”.

    Estos son los 6 tripulantes de la FAC en el Hércules C-130 que se accidentó en Puerto Leguízamo

    TC. Juan Palo Amador Pinilla
    MY. Jaime Alexánder Fernández Camargo
    MY. Natalia Rojas Velandia
    ST. Julián David González Herrera
    T1. Javiér Fernando Méndez Torres
    T2. Jonathan Stid Pinzón Reyes

    FAC revela identidad de 6 de los tripulantes del hércules accidentado en Puerto Leguizamo

    FAC revela identidad de 6 de los tripulantes del hércules accidentado en Puerto Leguizamo

    El saldo de la tragedia

    Aunque la cifra de tripulantes fallecidos se ha fijado en seis, la incertidumbre continúa respecto al estado final de los pasajeros. Según el último reporte del General Carlos Silva, el avión transportaba a 114 soldados y 11 tripulantes.

    Hasta el momento, el balance oficial parcial indica:

    Fallecidos confirmados: 6 tripulantes de la FAC y al menos 42 soldados

    Sobrevivientes rescatados: Al menos 70 uniformados que ya reciben atención en centros hospitalarios de Bogotá, Neiva y Florencia.

    Desaparecidos: Las autoridades trabajan en la zona del siniestro para localizar al resto de los ocupantes y confirmar si hay más víctimas fatales entre la tropa del Ejército.

    La investigación continúa

    Equipos de la Inspección General de las Fuerzas Militares permanecen en el área del desastre, a 1.5 kilómetros de la pista, recolectando restos de la aeronave para determinar por qué el gigante de carga se precipitó a tierra segundos después del despegue. El incendio posterior al impacto, sumado a la detonación de la munición de la tropa, ha dificultado las labores de identificación.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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