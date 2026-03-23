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Resumen: Según el último reporte del General Carlos Silva, el avión transportaba a 114 soldados y 11 tripulantes

FAC revela identidad de 6 de los tripulantes que murieron en el Hércules

Minuto30.com .- La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó con “profundo pesar” el fallecimiento de seis de sus tripulantes tras el trágico accidente del avión Hércules C-130 (matrícula 10-16) ocurrido este lunes en cercanías al aeródromo de Puerto Leguízamo, Putumayo.

“Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto”

A través de un sentido comunicado oficial, la institución lamentó la partida de estos uniformados, quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber mientras transportaban a más de un centenar de soldados del Ejército Nacional.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y elevamos una oración al Todopoderoso, pidiendo fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos”, expresó la FAC en sus canales oficiales, cerrando con la emblemática frase de la aviación: “Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto”.

Estos son los 6 tripulantes de la FAC en el Hércules C-130 que se accidentó en Puerto Leguízamo

TC. Juan Palo Amador Pinilla

MY. Jaime Alexánder Fernández Camargo

MY. Natalia Rojas Velandia

ST. Julián David González Herrera

T1. Javiér Fernando Méndez Torres

T2. Jonathan Stid Pinzón Reyes

El saldo de la tragedia

Aunque la cifra de tripulantes fallecidos se ha fijado en seis, la incertidumbre continúa respecto al estado final de los pasajeros. Según el último reporte del General Carlos Silva, el avión transportaba a 114 soldados y 11 tripulantes.

Hasta el momento, el balance oficial parcial indica:

Fallecidos confirmados: 6 tripulantes de la FAC y al menos 42 soldados

Sobrevivientes rescatados: Al menos 70 uniformados que ya reciben atención en centros hospitalarios de Bogotá, Neiva y Florencia.

Desaparecidos: Las autoridades trabajan en la zona del siniestro para localizar al resto de los ocupantes y confirmar si hay más víctimas fatales entre la tropa del Ejército.

La investigación continúa

Equipos de la Inspección General de las Fuerzas Militares permanecen en el área del desastre, a 1.5 kilómetros de la pista, recolectando restos de la aeronave para determinar por qué el gigante de carga se precipitó a tierra segundos después del despegue. El incendio posterior al impacto, sumado a la detonación de la munición de la tropa, ha dificultado las labores de identificación.