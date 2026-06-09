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    Fabio Restrepo desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 16 de mayo

    Publicado por: Juan Manuel

    FABIO RESTREPO LLANOS
    Fabio Restrepo desapareció en Medellín

    Resumen: Fabio Restrepo Llanos, ciudadano colombiano de 33 años, fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2026 en Medellín. La información disponible indica que es de sexo masculino e identidad de género hombre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Fabio Restrepo Llanos, ciudadano colombiano de 33 años, fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2026 en Medellín. La información disponible indica que es de sexo masculino e identidad de género hombre.

    Como señas particulares para su identificación, presenta un tatuaje de una rosa roja y negra en el antebrazo izquierdo y una cicatriz cerca del ojo izquierdo. Estas características pueden ser clave para reconocerlo y aportar información sobre su paradero.

    Hasta el momento no se dispone de información sobre la ropa o los accesorios que llevaba al momento de su desaparición. Cualquier dato que ayude a localizarlo o confirmar su ubicación puede ser de utilidad para las autoridades y los esfuerzos de búsqueda.

    2 BOLETIN FABIO RESTREPO LLANOS scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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