Fabio Restrepo continúa hospitalizado y las oraciones se multiplican: su hijo también está delicado

El actor Fabio Restrepo, quien supo destacarse en la pantalla chica como Javier Ortiz en «Escobar, el patrón del mal» o Don Elmer en «Lady, la vendedora de rosas» atraviesa por estas horas un delicado panorama de salud.

Es que, según confirmó el presentador Carlos Ochoa, el artista oriundo de Risaralda debió ser hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la clínica Sagrado Corazón de Medellín a la cual ingresó el pasado 23 de diciembre por una baja de azúcar y no ha podido salir.

Pues, si bien los médicos habrían logrado estabilizarlo, Fabio, quien es diabético e hipertenso, resultó lamentablemente positivo para COVID 19.

El actor Fabio Restrepo continúa hostpitalizado.

No obstante, como se conoció en las últimas horas no es solo la pandémica enfermedad la que ha comprometido el estado del recordado Marcial de «Sin tetas no hay paraíso», pues mientras los expertos lo tenían en observación contrajo una bacteria.

Fanáticos y colegas de Fabio Restrepo se han pronunciado en las redes sociales con oraciones y buenos deseos que ahora deberán multiplicarse por el delicado estado en el cual se encuentra su hijo Andrés.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…

La familia de Legarda está segura de que el cantante les envió una clara señal en una especial fecha https://t.co/NtE5j3LBcE — Minuto30.com (@minuto30com) January 13, 2022