Fabio León García se extravió de la Comuna 13 y su familia lo busca

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Fabio León García Álvarez, un hombre que fue visto por última vez el pasado domingo 31 de agosto.
Su desaparición se registró en el barrio Antonio Nariño, ubicado en la Comuna 13 de Medellín.
Si tienes alguna información sobre su paradero, por favor, comunícate al número de WhatsApp 3242909801. Cualquier dato puede ser de gran ayuda para su familia.
Si considera improcedente esta búsquda acuda personalmente ante las autoridaes
